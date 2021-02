Marcelo Ramos agradece envio de vacinas ao Amazonas

Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), agradece ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) pela decisão de enviar vacinas ao Amazonas diretamente do Instituto Butantan. “Em nome do povo do Amazonas agradeço ao governador”, disse. Mais cedo, Ramos havia pedido ao tucano que reconsiderasse a decisão de não enviar os imunizantes devido aos “fura-fila” que aparecem no Estado.

“Comprometo-me ainda, governador João Doria, a pessoalmente e solicitando apoio dos órgãos de controle do Estado e da juíza Jaiza Fraxe, nos autos do processo que já tramita na Justiça Federal, acompanhar, fiscalizar e encaminhar relatórios da aplicação da vacina ao Governo de SP”, disse o parlamentar.

Ramos é um dos parlamentares mais ativos na tentativa de mitigar a segunda onda da pandemia em Manaus. Durante a campanha para a presidência da Câmara, ele esteve em seu Estado ajudando na busca por oxigênio e na transferência de pacientes para outros Estados.