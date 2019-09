Ramos: ‘Brasil cobra mais imposto sobre quilo de feijão do que de mansão’

Marcelo de Moraes

Defensor da aprovação da reforma tributária, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) não tem dúvidas sobre as distorções apresentadas pelo atual sistema de cobranças de impostos do País. Em artigo publicado no Diário do Amazonas, o ex-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência afirma que “o sistema de cobrança de tributos é injusto no Brasil”.

“Você já deve ter ouvido alguém dizer que no Brasil se paga muito imposto. Pois saiba que isso é uma verdade absoluta para os mais pobres e para a classe média e uma mentira absoluta para os mais ricos. No Brasil os mais ricos são os que menos pagam impostos”, diz Ramos.

“O Brasil cobra muito mais imposto quando o brasileiro compra um quilo de arroz ou feijão do que quando ele compra uma mansão ou tem renda de milionário. O desafio de uma reforma tributária justa é inverter essa lógica, diminuindo a carga tributária sobre os mais pobres”, conclui o deputado.