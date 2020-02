Marcelo Ramos rebate ‘fake news’ sobre redução de impostos federais

Gustavo Zucchi

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) está desmentindo uma “fake news” que tem circulado no WhatsApp informando que o governo de Jair Bolsonaro reduziu impostos sobre os combustíveis. “É mentira! Não há nenhuma medida de redução por parte do governo federal. Lembro que os tributos federais (CIDE, PIS e COFINS) representam 15% do preço final ao consumidor”, disse em seu Twitter.

“Se tem uma coisa que não cabe ‘mimimi’ é a verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. Redução de tributos federais sobre o combustível, não é verdade! Mimimi não vai mudar essa constatação”, afirmou. Há uma queda de braço em andamento sobre a redução do ICMS sobe os combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou que, caso os governadores zerassem o imposto, ele também zeraria os tributos federais.