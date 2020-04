Marchezan: ‘O mundo perdeu para o vírus e vai ter de se reinventar’

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, fez uma avaliação bastante realista das dificuldades que o coronavírus está impondo não apenas ao Brasil, mas para todo o mundo.

“O mundo perdeu para o vírus e vai ter de se reinventar. Esse momento é diferente de tudo que tivemos, de tudo que temos”, escreveu o prefeito nas suas redes sociais.

“A estratégia que adotamos, enquanto poder público, foi iniciarmos com restrições mais rígidas, para posteriormente termos a chance de reduzi-las de forma gradual”, diz, justificando as ações de isolamento.

“Essa crise é mundial, nunca antes vista. Uma das nações mais avançadas do mundo flexibilizou as regras de isolamento e precisou voltar atrás. Hoje está com uma realidade triste demais. Hoje o nosso desafio é ter recursos e competência até o final do ano para dar comida às pessoas em vulnerabilidade. Se a máquina pública e o setor privado não se articularem, elas , simplesmente, não terão o que comer”, acrescentou.