Márcia Aguiar coloca tornozeleira eletrônica

Após ser intimada pela Justiça, Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, compareceu nesta sexta-feira, 17, na central da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde colocou a tornozeleira eletrônica que vai monitorar sua prisão domiciliar.

Após três semanas foragida, Márcia apareceu, no último sábado, 11, no próprio apartamento da família no Rio.

A intimação que lhe deu 24 horas para colocar o instrumento de fiscalização saiu ontem do Tribunal de Justiça do Rio. Antes, na terça-feira, o Judiciário já havia expedido o mandado de prisão domiciliar, com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu ao casal o direito de ficar em casa.

Márcia era procurada desde a prisão do marido, no dia 18 do mês passado. Assim como o marido, ela é acusada de tentar fugir das investigações sobre as “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Márcia figura na lista dos funcionários tidas como “fantasmas”, que repassavam parte dos salários para o parlamentar, informou o Broadcast Político.