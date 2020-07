Márcio França já coloca pré-campanha na rua

Márcio França (PSB), já está colocando seu bonde na rua visando as eleições municipais deste ano. O ex-governador de São Paulo, que busca vencer o pleito para eleição municipal da capital paulista, já esta visitando bairros da cidade, de modo bem típico das campanhas eleitorais. Nesta terça-feira, 28, ele esteve no Capão Redondo, bairro na zona sul de São Paulo. “Notei que precisamos reanimar nosso povo. Temos que retomar as coisas em São Paulo”, disse.

No final de semana, ele esteve no Ipiranga, também na zona sul, e fez uma visita ao Mercado Municipal do bairro, onde cumprimentou comerciantes. França, que esteve no segundo contra João Doria na disputa pelo governo do Estado, aparece entre os primeiros lugares nas pesquisas de intenção de voto, liderada pelo atual prefeito Bruno Covas (PSDB). Oficialmente, a campanha eleitoral começa em setembro.