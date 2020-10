Márcio França oferece parte de seu tempo de TV para adversários

O candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, está oferecendo parte de seu tempo de televisão para seus adversários. França quer dividir parte de seu 1min36s que tem direito em cada bloco de propaganda eleitoral com Marina Helou (Rede), Levy Fidelix (PRTB), Antônio Carlos (PCO) e Vera Lúcia (PSTU), que não têm direito a propaganda no horário eleitoral.

“Estou oferecendo um pedaço do tempo de TV que tenho direito, para que eles, que não tem tempo nenhum, possam também falar com o povo de São Paulo”, disse França. A candidata da Rede, Marina Helou, já respondeu dizendo que aceita o “presente” de seu adversário.