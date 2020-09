Marco Aurélio adia depoimento de Bolsonaro à PF e suspende inquérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello decidiu suspender o inquérito que apura acusações de tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e adiou o depoimento do presidente Jair Bolsonaro sobre o caso para levar a decisão sobre a possibilidade de o presidente depor por escrito ao plenário da Corte, informa o Estadão.

Bolsonaro havia sido inicialmente intimado pela PF a escolher uma data entre os dias 21 a 23 de setembro para depor presencialmente. A decisão pelo depoimento presencial e não por escrito, benefício que pode ser concedido ao presidente da República, foi feita pelo relator do caso no Supremo, o ministro Celso de Mello. A Advocacia-Geral da União recorreu na quarta, 16, e solicitou que o presidente deponha por escrito.

Marco Aurélio, que está responsável pelas decisões sobre o inquérito durante o período de licença médica do decano, informou, então, nesta quinta-feira, 17, que levará a decisão a plenário. A decisão de Celso de Mello já havia contrariado o procurador-geral da República, Augusto Aras, destacando que a possibilidade de depoimento por escrito é prerrogativa de presidentes apenas quando são testemunhas, e não quando são investigados, como no caso do inquérito. A suspensão do inquérito vale até o plenário decidir sobre o depoimento.

Mais cedo nesta quinta, Bolsonaro publicou no Facebook um comentário sobre o pedido da AGU e afirmou que que não quer “nenhum privilégio”, mas “tratamento rigorosamente simétrico” ao dado a outras autoridades em situações como essa.