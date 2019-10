Marco Aurélio: Bolsonaro deve ‘tirar o pé das redes sociais’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro precisa “tirar o pé das redes sociais”. Essa é a avaliação do ministro do STF Marco Aurélio Mello. Nesta terça-feira, 29, o decano voltou a criticar Bolsonaro sobre o vídeo publicado ontem na conta de Twitter do presidente.

“É preciso tirar o pé das redes sociais. O Twitter é coisa para a garotada, o presidente Jair Bolsonaro não está mais em campanha – e deve governar para todos”, disse Marco Aurélio ao Broadcast Político/Estadão.

Como você leu no BRP, após gerar polêmica, o vídeo em que o presidente aparece como um leão cercado por hienas que representariam instituições como a ONU, imprensa e o STF foi apagado poucas horas depois.

“A responsabilidade dele é ainda maior, porque quando o presidente fala, a voz dele ressoa. Eu acho que está na hora de temperança nas coisas que se diz”, comentou o ministro.