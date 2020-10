Marco Aurélio critica ‘autofagia’ no STF: ‘Não me sinto no banco dos réus’

Vencido por 9 votos na segunda sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quinta, 15, que decidiu pelo retorno do traficante André do Rap à prisão, o ministro Marco Aurélio Mello fez sua autofesa com críticas ao presidente da Corte, Luiz Fux, para deixar claro que não está no “banco dos réus”, bem como não poderia ser enquadrado como “bode expiatório”.

O magistrado foi duramente criticado por colegas e por Fux, que cassou sua liminar a favor da soltura do integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Na sessão de hoje, Marco Aurélio afirmou que ele não cometera qualquer erro e passou a maior parte do tempo com queixas reiteradas à cassação de sua liminar por Fux, a quem chamou de autoritário e super-poderoso.

“Presidente, continuo convencido do acerto da liminar que eu implementei. E se alguém falhou não fui eu. Não posso ser colocado como bode expiatório, considerada aí uma falta de diligência, como disse o ministro Gilmar Mendes, do juiz de origem, uma falta de diligência do Ministério Público do Estado acusador ou uma falta de diligência na representação da própria polícia”, disse Marco Aurélio, em referência ao artigo 316 do Código Processual Penal, que prevê a revisão de prisões preventivas a cada 90 dias pela Justiça.

Acrescentou que “também não me sinto, em que pese inúmeras críticas, no banco dos réus. Atuei como julgador, essa missão sublime de julgar, personificando o Estado, que faço há 41 anos”.

Marco Aurélio avaliou que o Supremo sai “desgastado” com esse julgamento porque Fux “se arvorou em ser tutor, em ser curador de um par”. Emendou que “esse poder o presidente não tem”, algo que o ministro Ricardo Lewandowski também alertara contra riscos de atuação de “superministros” movidos por “idiossincrasias pessoais ou viés político”.

O ministro repetiu que hoje é com ele, mas que amanhã poderá ocorrer a mesma situação de ministros da Corte terem decisões cassadas pelo presidente da instituição. “O que está em jogo nesse julgamento é saber se o presidente pode tirar do cenário jurídico uma tutela de urgência implementada por um par, personificando o Supremo. Isso é que está em jogo aqui”, afirmou.

E disse “mais”: “Garantias legais e constitucionais não são acionadas pelo homem padrão médio. São acionadas justamente por aqueles que cometeram desvio de conduta e garantias legais e constitucionais visam o julgamento justo”.

Segundo Marco Aurélio, quem ganha com isso? “Apenas a vaidade do presidente. O colegiado não ganha, é a divergência intestina encerrada na autofagia que maior descrédito ocasiona ao Judiciário”, completou.