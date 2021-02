Marco Aurélio envia notícia-crime contra Bolsonaro por compra de leite condensado

Os gastos com alimento do governo de Jair Bolsonaro viraram uma notícia-crime enviada pelo Supremo para a Procuradoria-Geral da República. O ministro Marco Aurélio Mello enviou para Augusto Aras a notícia-crime protocolada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra o presidente da República por suposto desvio de recurso público ao gastar R$ 1,8 bilhão em alimentos.

Cabe ao procurador-geral a abertura de eventual ação penal e investigação do caso. O PDT alega que Bolsonaro incorreu no possível crime de peculato com aquisição, por valores desproporcionais, de itens como refrigerantes, leite condensado e chicletes. A sigla ainda alega “prevaricação” ao gastar com itens supérfluos ao invés de investir no combate à pandemia de coronavírus.