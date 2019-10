Marco Aurélio: ‘Estão solapando a democracia’

Equipe BR Político

Na avaliação do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, a fala de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre “um novo AI-5” em resposta à “radicalização” da esquerda é uma “improbidade”.

“Quanta impropriedade. Estão solapando a democracia. E é geral. Exemplo: o inquérito natimorto: sigiloso ao extremo e nele tudo cabe. Aonde vamos parar?”, disse Marco Aurélio ao Estadão.

O inquérito ao qual o ministro se refere é o que apura as ofensas e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares. Ele foi instaurado por ordem do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e segue em sigilo.

O Estadão procurou a assessoria de Toffoli para comentar as declarações de Marco Aurélio Mello, mas não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.