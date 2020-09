Marco Aurélio Mello passa por cirurgia

O ministro do Supremo Marco Aurélio Mello passou por uma cirurgia no joelho no último sábado, 19. Ele foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, devido a uma lesão no menisco. O magistrado, entretanto, não pegará licença médica, segundo o Estadão. “Licença nem pensar na minha cabeça, principalmente agora, que eu participo (das sessões de julgamento) de casa”, disse Mello, brincando que, em breve, já estará apto para reforçar seu time, o Flamengo. Ou, segundo o suas palavras, para “resistir melhor certas investidas contra a democracia, contra o povo, contra a República”.