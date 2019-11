Marco Aurélio: ‘O Brasil já tem partidos em demasia’

Equipe BR Político

O Brasil tem partidos em “demasia”. É assim que o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, avaliou nesta terça-feira, 12, o cenário partidário do País após o presidente Jair Bolsonaro dar sinais de que pretende criar uma nova sigla. Atualmente, há 32 agremiações registradas no TSE e outras 76 em processo de criação.

De saída do PSL, Bolsonaro já afirmou que tem “90% de chance” de criar uma nova legenda após dar adeus à sigla com a qual se tornou presidente. Marco Aurélio é ministro substituto do TSE, a quem caberá avaliar, futuramente, o eventual pedido de criação de uma nova sigla bolsonarista.

“Resta saber se vai haver aprovação. Eu, quando estive na atuação no TSE, na aprovação dos últimos partidos, eu votei pela desaprovação. Eu creio que o Brasil já tem partidos em demasia. Ao invés de se buscar a correção do fundo, busca-se a correção da forma, da vitrine”, criticou a jornalistas, antes de participar da sessão da Primeira Turma do STF, nesta tarde.