Marco do saneamento vai ajudar o Brasil a sair da crise, diz Zuliani

Para o deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP), a aprovação na quarta-feira, 24, do novo marco do saneamento foi um dia histórico para o Senado. O parlamentar, que foi relator do projeto na Câmara, comemorou a aprovação sem alterações no texto e afirmou que além da regulação para o setor, o novo marco vai trazer R$500 bilhões de investimentos ao Brasil.

“A aprovação da proposta tornou a data de 24 de junho em um dia histórico no Senado Federal. Sem nenhuma alteração no texto, aprovando o mesmo Marco que nós aprovamos em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados, os senadores abriram a possibilidade para que uma nova história seja escrita no País. Tive a oportunidade de relatar um relatório que vai trazer para o Brasil R$500 bilhões de investimentos, que vai trazer regulação, que vai trazer licitação e concorrência pública no setor que não tinha e tem mais”, afirma Geninho.

O projeto, que ainda depende da sanção presidencial, é visto como um dos principais motores capazes de ajudar na retomada econômica pós-pandemia. “Essa proposta é o que poderá auxiliar o Brasil a sair da atual crise econômica, principalmente com geração de novos empregos, poderá ser um dos instrumentos que pós-pandemia que vai trazer investimentos, obras para poder alavancar o mercado brasileiro”, frisa Geninho.