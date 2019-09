José Neto como substituto de Cintra

Equipe BR Político

Com a saída de Marcos Cintra da Receita Federal, o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto vai assumir o cargo de secretário interinamente. Segundo nota do Ministério da Economia, a pasta ainda não tem um projeto de reforma tributária finalizado. A resistência política – como você viu em nossa newsletter – à proposta de recriação de um novo tributo aos moldes da extinta CPMF defendida por Cintra acabou levando à sua queda.

“A equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. A proposta somente será divulgada depois do aval do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, Jair Bolsonaro”, diz o texto.