Marcos Pereira anuncia apoio a Arthur Lira

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, avisou que estará com Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela sucessão de Rodrigo Maia. Em entrevista para a CNN, ele avisou que se junta ao bloco do progressista, que irá enfrentar o ainda indefinido candidato de Maia na eleição de fevereiro. “Sempre deixei claro que não entraria em jogo jogado. Maia tinha um veto velado a mim”, disse.

Pereira é mais um aliado de Maia que passa para o lado de Lira neste momento. Marcelo Ramos (PL-AM), próximo de Maia e que pleiteou a indicação do atual presidente da Câmara, concorrerá como 1º vice de Lira na disputa.