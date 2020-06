Marcos Pereira diz que chance de prorrogar mandatos de prefeitos é ‘zero’

Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) classificou como “zero” a chance do Congresso adiar as eleições prorrogando o mandato atual de vereadores e prefeitos. Isso forçaria uma eleição ainda neste ano, mesmo com a pandemia de coronavírus não dando sinais de que irá arrefecer.

“Muitos prefeitos não têm suas respectivas gestões aprovadas. Dar mais dois anos de mandato a eles é tirar o direito do cidadão de mudar”, disse em entrevista para o jornal A Tarde, da Bahia, e replicada pelo site do próprio deputado. Dentre as medidas que poderão ser debatidas e que ajudariam na realização da eleição está a dispensa para eleitores acima dos 60 anos e o alongamento do horário de votação, deixando as urnas abertas até às 21h.