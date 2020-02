Marcos Pereira: ‘Há bons e maus em todo lugar, até na equipe de Guedes’

Vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), também reagiu à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, comparando servidores à parasitas. Pereira, um dos principais líderes políticos do Centrão, afirmou que o ministro não poderia generalizar na sua crítica sobre os servidores.

“Nós, do Republicanos, somos favoráveis à reforma administrativa, mas o ministro Paulo Guedes não pode chamar todos os servidores públicos de ‘parasitas’. Não é por aí. Há bons e maus em todo lugar, até mesmo na equipe de Guedes. Ou ele acha que está tudo indo muito bem, obrigado?”, escreveu Pereira no seu Twitter, aumentando o coro crítico à fala do ministro.