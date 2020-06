Marcos Pereira reforça que quer eleições no começo de outubro

O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, novamente mostrou que a PEC que adia as eleições não terá vida fácil entre os deputados. O parlamentar, que é também presidente do Republicanos, reforçou que quer que as eleições municipais aconteçam na data planejada inicialmente, em 4 de outubro. “Precisamos manter a data das eleições municipais no dia 4/10 para podermos avançar o mais rápido possível na pauta das reformas que o Brasil precisa”, afirmou em seu Twitter.

Na visão dele, caso as eleições aconteçam mais para frente, possivelmente em novembro como foi aprovado pelo Senado, o Congresso terá dificuldade em fazer as pautas econômicas caminharem na velocidade necessária. “Ao postergar as eleições, fatalmente o Congresso Nacional demorará mais para atacar sobretudo os temas econômicos”, disse. A visão dele é compartilhada por outras lideranças do Centrão, que não veem com bons olhos o adiamento do pleito.