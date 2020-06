Marcos Pereira se diz ‘convencido’ da necessidade de adiar eleições

Um dos principais opositores do Centrão, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), diz estar convencido da necessidade de adiar as eleições. “A beleza da democracia é a capacidade que temos de convencer e ser convencidos pelo diálogo. Eu fui convencido de que o adiamento das eleições para novembro é a melhor decisão a ser tomada”, escreveu em seu Twitter.

Nas últimas semanas, Pereira manifestou contrariedade em alterar as datas do pleito. E era acompanhado de líderes da Câmara. No último final de semana, Pereira esteve entre os parlamentares que participaram de reuniões na casa do presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) que tratou de um acordo para a votação da PEC que adia as eleições municipais deste ano.

Como mostrou o BRP em seu relatório semanal Fique de Olho, a tendência é que a proposta seja aprovada pelos deputados. O temor maior é que, caso não seja feito pelo Legislativo, o Judiciário tome a dianteira e acabe adiando as eleições de qualquer jeito.