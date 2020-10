Marcos Pontes escolhe novo diretor do Inpe

O nome do novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 2. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, escolheu o engenheiro eletricista Clezio Marcos De Nardin, que era coordenador-geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas do próprio instituto, para assumir o cargo.

O ex-diretor Ricardo Galvão foi exonerado do Inpe logo após a repercussão de alertas do desmatamento crescente na Amazônia em agosto de 2019. Com isso, o instituto ficou mais de um ano com um diretor interino, o militar Darcton Policarpo Damião. Como você viu aqui no BRP, a lista contava com nove nomes. Damião era um dos candidatos à vaga definitiva e vinha conduzindo, como interino, um processo de reestruturação regado por polêmicas. O nome desagradava à comunidade científica e a maioria dos servidores do instituto.

O militar recebeu ainda uma condecoração na quinta,1, foi promovido pelo Ministério da Defesa ao grau de comendador e será assessor especial de Pontes. “O MCTI dá as boas-vindas ao dr. Clezio Marcos de Nardin, que possui todos os requisitos e competências exigidas para assumir tal missão. Dr. Clezio tomará posse nesta sexta-feira, 2, para uma nova gestão de quatro anos”, informou o Inpe em seu site.

“É um cientista qualificado, formado e treinado no próprio Inpe, onde se doutorou em Geofísica Espacial e atualmente é Coordenador-Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas. E assim se credenciou, aos olhos do Comitê de Busca, para dirigir uma instituição tão complexa como o Inpe, que nos seus 59 anos de existência tem prestado bons serviços à sociedade e contribuído para o avanço da ciência”, afirmou a entidade. Nardin também é um dos criadores do programa de monitoramento do clima espacial do Inpe.