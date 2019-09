Marcos Pontes é internado em Brasília

Equipe BR Político

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 12. O motivo da internação não foi informado pela assessoria do ministro ou pelo hospital, segundo o Broadcast Político. Nesta quinta-feira, 12, o ministro era esperado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da Câmara para falar sobre a exoneração do diretor do Inpe, Ricardo Galvão.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, foi questionado há pouco sobre o estado de saúde de Pontos e se disse “surpreso” com a informação da internação do ministro.

Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também passou pelo mesmo hospital depois de um “mal estar”. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue internado desde o dia 8, quando fez uma cirurgia para retirada de uma hérnia incisional.