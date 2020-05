Marcos Pontes nega que é o próximo na lista de demissões de Bolsonaro

Em meio a seguida queda de ministros do governo de Jair Bolsonaro, Marcos Pontes foi às redes sociais afirmar que não está na lista. O cargo do “Astronauta” no Ministério das Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações seria cobiçado pelo Centrão, mais recentes aliados do Planalto. “Não se preocupem com a notícia falsa veiculada ontem sobre uma possível troca no ministério. Eu e o presidente Bolsonaro continuamos, desde 2002, completamente alinhados e firmes pelo Brasil”, afirmou.

Caros,

Não se preocupem com a notícia falsa veiculada ontem sobre uma possível troca no @mctic. Eu e o Presidente @jairbolsonaro continuamos, desde 2002, completamente alinhados e firmes pelo Brasil. https://t.co/usf98S8GLe Abraços Espaciais — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) May 16, 2020