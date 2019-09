Pontes sem pressa por novo diretor do Inpe

Gustavo Zucchi

A busca pelo novo diretor do Inpe está parada, segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Ele avisou que esperou a poeira baixar, após a saída de Ricardo Galvão, e que ainda precisa convocar o comitê para eleição da lista tríplice de indicados ao cargo. “Gosto de fazer as coisas com calma”, disse em audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado.

No momento, quem comanda o órgão é o diretor interino Darcton Policarpo Damião. Galvão deixou o cargo após o presidente Jair Bolsonaro atacar a divulgação de dados sobre o desmatamento.