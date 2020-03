O secretário especial de Comércio Exterior, Marcos Troyjo, foi diagnosticado com coronavírus. Ele estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos EUA. Já é o 14º dos companheiros do presidente da República que tiveram a doença confirmada. Nesta segunda-feira, o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNI), Robson Andrade, também foi diagnosticado. A expectativa é que o presidente faça novos exames para avaliar se está ou não com o covid-19.