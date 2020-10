Marina responde João Santana após Roda Viva: ‘Criminoso’

A ex-candidata à Presidência, Marina Silva, não deixou sem resposta a entrevista ao Roda Viva de João Santana, ex-marqueteiro do PT. Marina reagiu de forma indignada com a fala de Santana, que defendeu uma propaganda criada por ele em que afirmava que a então candidata do PSB iria tirar comida da mesa do brasileiro. “Ontem, no programa Roda Viva da TV Cultura, a audiência teve a possibilidade de se colocar em contato com um destruidor de reputações”, escreveu Marina em seu Twitter.

“A corrupção e os artifícios usados para fraudar o processo democrático não passam, para este criminoso, de meros processos para assegurar, a ele e a seus contratantes, a imposição, com o charme da marquetagem política, de um modelo autoritário e deletério de exercício do poder”, disse. “Com o prestígio que ainda goza entre os que foram seus cúmplices e a jactância dos que se arvoram estar acima do bem e do mal, o marqueteiro das estrelas considera que sua trajetória da ‘fama para a infâmia’ é resultado do ‘sistema'”, afirmou Marina.

No Roda Vida, Santana disse que repetiria a propaganda e negou que tenha usado de uma “fake news” para minar a campanha de Marina Silva. Na ocasião, Marina liderava as pesquisas de intenção de voto após assumir a cabeça da chapa do PSB devido a morte de Eduardo Campos.