Marido de Marta Suplicy diz que Boulos arrumou ‘covid para fugir do debate’

O diagnóstico de coronavírus de Guilherme Boulos (PSOL) já está sendo utilizado por aliados de Bruno Covas (PSDB) para dizer que o psolista está “fugindo” do debate presencial na TV Globo. O marido de Marta Suplicy, Márcio Toledo, defende em um grupo de WhatsApp que Boulos “arrumou” a covid-19 para “fugir” do embate em cadeia nacional com Covas. “Seria truicidado e desmascarado”, disse no grupo “Política Viva Políticos”.

Toledo também encaminhou uma mensagem em que coloca em dúvida o diagnóstico de coronavírus do candidato do PSOL. “Acredito que foi um covid providencial para fugir do debate. Como diria Chico Anysio em uma de suas personagens: fotografou ele tirando sangue? O teste é mesmo dele? Ou ele cansou de mostrar o plano de governo copy e cola”, diz a mensagem.

As regras do debate da TV Globo determinam que, caso um candidato esteja com coronavírus, o encontro será cancelado. A campanha de Guilherme Boulos entrou em contato com a de Bruno Covas e com a emissora pedindo que o debate seja realizado de forma remota.