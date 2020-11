Marília Arraes tem 52% e João Campos, 48% no Recife, mostra Datafolha

O segundo turno no Recife continua acirrado. Marília Arraes (PT) aparece agora com 52% dos votos válidos contra 48% de João Campos (PSB), em empate técnico, na pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. Os dois candidatos têm se alternado na liderança numericamente com diferenças dentro da margem de erro em pesquisas do segundo turno na capital pernambucana.

Se considerados os votos totais (incluindo os brancos e nulos), Marília tem 43% das intenções e João Campos, 40%. No primeiro turno, foi Campos que terminou na liderança, em tendência de queda, com diferença pequena para a adversária: 29,17% a 27,95%.

No primeiro levantamento do Datafolha sobre o segundo turno do Recife, Marília liderava com vantagem maior, de 55% dos votos válidos, contra 45% de Campos. O resultado da disputa continua imprevisível a três dias do pleito. Ontem, pesquisa do Ibope apontou um placar de 51% dos votos válidos para Campos e 49% para Marília.

Junto à incerteza, também aumentou a temperatura das campanhas, com ataques pessoais entre os dois candidatos, que são primos de segundo grau, e acusações de fake news.