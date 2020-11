Marília diz que rachou muralha do PSB: ‘Da próxima vez, a gente derruba’

Derrotada na disputa pela prefeitura de Recife, numa luta muito acirrada contra João Campos, Marília Arraes avalia que a campanha não saiu perdedora. Para ela, sua candidatura conseguiu afetar a hegemonia do PSB, que controla não apenas a capital, mas também o governo pernambucano.

Nós não perdemos. Mostramos as nossas ideias pro Recife e enfrentamos uma batalha contra as mentiras. Sou muito grata por todo o apoio, carinho e força que recebi de todo mundo, aqui e nas ruas. Conseguimos rachar a muralha do PSB. Da próxima vez, a gente derruba”, prometeu.