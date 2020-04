Marília Mendonça exibe elogio do ‘fã’ Mandetta em live

Depois da participação especial em transmissões ao vivo dos cantores Jorge & Mateus e Xand Avião, foi a vez de o ministro Luiz Henrique Mandetta aparecer na live ontem da cantora goiana Marília Mendonça. Com 58,4 milhões de visualizações neste início de tarde de quinta, 9, o show entre quatro paredes com plateia virtual exibiu uma mensagem do titular da Saúde à artista, que dizia: “Vai aqui, Marília Mendonça, nosso cumprimento, que você faça uma boa live, que as pessoas curtam, em casa, que a gente não aglomere, sei que os shows são para milhões de pessoas. Eu vi você falando que gosta do contato com sua plateia, você deve estar sentindo muita falta dela, mas saiba que nós, como fãs do seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no Ministério da Saúde, por você estar fazendo (a live) e não está aglomerando as pessoas. Uma boa live”. Em resposta breve, Marília agradeceu a reverência, disse que era “uma honra” ser citada e o parabenizou pelo trabalho dele à frente da pasta. Como você já leu aqui no BRP, a ponta com Jorge & Mateus quase custou sua cabeça no ministério.