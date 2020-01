Marina acusa EUA, Austrália e Brasil de ‘negligência’ em incêndios

Equipe BR Político

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva colocou EUA, Austrália e Brasil em um mesmo balaio ao falar sobre os incêndios que atingem o país da Oceania desde setembro. A ex-senadora, no entanto, não disse que as causas das queimadas nesses países são as mesmas. Segundo ela, o que há em comum é o “negacionismo” e a “negligência”, que são responsáveis pela piora do problema.

A crítica da ex-senadora é por conta da inércia dos chefes desses países diante de evidências científicas em relação às mudanças climáticas. “A ciência anuncia a necessidade de urgência para enfrentar a crise climática, a fim de evitar mortes e danos irreparáveis, mas governantes de países, como EUA, Austrália e Brasil, preferem o caminho da negligência. O que falta mesmo é compromisso ético”, escreveu Marina no Twitter na noite de segunda-feira, 6.

E seguiu: “O que estamos presenciando na Austrália é a face mais cruel de uma postura irresponsável de negação da realidade climática. O negacionismo encontra o seu limite diante de tragédias e fatalidades. É uma perversidade. Ao negar a existência do problema, não há como enfrentá-lo”, escreveu.