Marina: ‘Banho de sangue na Amazônia exige resposta firme’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva fez cobranças duras às autoridades por causa do assassinato de mais dois indígenas no Maranhão. Os dois mortos eram os caciques guajajaras Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara. Mais dois indígenas foram feridos a tiros no ataque.

“Esse banho de sangue na Amazônia exige uma resposta firme e urgente das autoridades brasileiras. O assassinato de dois indígenas Guajajara não pode ficar impune. É preciso conter a barbárie e chegar aos responsáveis por esses atos criminosos. Minha solidariedade ao povo Guajajara”, cobrou Marin.