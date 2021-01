Marina: ‘Bolsonaro apostou suas fichas no caos’

“O presidente Jair Bolsonaro apostou suas fichas no caos”, segundo a ex-ministra Marina Silva (Rede), em mensagem publicada no Twitter, nesta sexta-feira, 22.

Na postagem, Marina compartilhou a pesquisa Exame/Ideia Big Data, que indica que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro despencou de 37% para 26%. A ex-senadora cita o número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus para afirmar que é preciso “interromper” essa política. O comentário ocorre em meio à forte pressão nas redes sociais pelo impeachment do chefe do Planalto.

“O presidente Bolsonaro apostou suas fichas no caos, na anticiência e na ideologização da pandemia. Já perdemos mais de 214 mil vidas. É preciso interromper essa política deliberada de incentivo a ações que promovem a morte em prejuízo de milhares de vidas”.