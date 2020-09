Marina: ‘Bolsonaro usurpa esforços anteriores ao seu governo’

Depois que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está “de parabéns” na questão ambiental em meio a um dos momentos mais críticos do País na área a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que comandou a Pasta da preservação ambiental entre 2003 e 2008, afirmou que Bolsonaro “usurpa esforços anteriores ao seu governo para dizer que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.”

A fala do presidente ocorreu durante a temporada de queimadas que devasta o bioma do Pantanal com o maior número de focos de incêndio dos últimos 20 anos. “Em tom de desdém diz ‘o Brasil está de parabéns’, enquanto no seu governo as queimadas consomem de maneira assustadora a Amazônia e o Pantanal. No lugar de reaver a credibilidade do Brasil, o presidente aumenta o vexame internacional, quando se trata de meio ambiente”, escreveu a ex-ministra no Twitter.

“São inúmeros os retrocessos: o corte no orçamento, a perseguição de servidores, o desmonte dos órgãos de fiscalização, o incentivo ao garimpo ilegal nas terras indígenas, o ataque aos dados do INPE, a militarização da Amazônia, a ameaça do fim do acordo da UE-Mercosul… O presidente Bolsonaro está parabenizando o quê? Ter sido o país que mais destruiu florestas virgens no mundo, durante o ano de 2019?”, questionou.