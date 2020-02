Marina chama de ‘vergonha’ participação do chefe do ICMBio em evento de criadores de gado

Equipe BR Político

A ex-ministra do Meio Ambiente Marian Silva (Rede) classificou como uma “vergonha” a participação do presidente do ICMBio, Homero de Giorge Cerqueira, num encontro de criadores de gado da Reserva Extrativista (Resex) Verde para Sempre, localizada em Porto de Moz, no norte do Pará. Atividades como essa são proibidas nesse tipo de unidade de conservação. O MPF já reagiu à realização do evento.

“A participação do presidente do ICMBio no encontro de criadores de gado na RESEX Verde para Sempre é uma vergonha. Ele deveria garantir o cumprimento das finalidades de uma RESEX e não a sua violação. Essa prática caracteriza crime de prevaricação”, escreveu Marina, no Twitter, na terça-feira, 18.

O MPF, ao tomar conhecimento do encontro, encaminhou um ofício a Cerqueira na segunda, 17, pedindo esclarecimentos sobre a presença dele na reunião. O MPF aponta no documento que a criação de gado nesse tipo de unidade de conservação só é permitida para comunidades tradicionais e para subsistência.

“O exercício da pecuária fora de tais casos é incompatível com as finalidades das Reservas Extrativistas”, diz o documento. O MPF deu prazo de 15 dias para que o presidente do ICMBio responda ao ofício informando qual será o papel dele no encontro.