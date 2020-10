Marina critica ‘cerimônia no vermífugo’ contra covid-19

A ex-candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva, criticou nesta terça-feira, 20, a realização pelo governo federal de evento para anúncio dos resultados de estudo clínico sobre o uso do vermifugo nitazoxanida no combate precoce ao novo coronavírus. O Planalto não apresentou dados que embasem a eficácia do medicamento no tratamento da doença.

“O presidente relativiza o efeito imunizador das vacinas, mas faz uma cerimônia pomposa no Planalto para anunciar um vermífugo no tratamento precoce da Covid-19, sem nenhuma comprovação da sua eficácia”, escreveu no Twitter.

E seguiu: “O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação poderia ter apresentado os estudos que balizaram a sua apresentação entusiasmada com um gráfico tirado de um banco de imagens genérico e sem nenhum rigor científico”, completou.