Marina declara apoio da Rede a Manuela D’Ávila

Depois do apoio do PSOL e de Ciro Gomes, que contrariou a direção do seu partido, a presidente nacional da Rede, Marina Silva, anunciou nesta terça-feira, 17, o apoio do partido à candidatura de Manuela D’Ávila (PCdoB), à prefeitura de Porto Alegre.

“A REDE decidiu apoiar @ManuelaDavila à prefeita de Porto Alegre. Nesse momento tão difícil do nosso país, ter uma mulher com o compromisso e qualidade política de Manuela na defesa da democracia, dos direitos humanos e no combate às desigualdades sociais é um sopro de esperança”, escreveu Marina nas redes sociais.

Na cidade, a disputa será entre Manuela e o ex-vice-prefeito Sebastião Melo (MDB), que pode receber apoio do PSDB na disputa depois que o prefeito Nelson Marchezan (PSDB) ficou fora da disputa.