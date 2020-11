Marina: Dia da Consciência Negra é o dia da consciência humana

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva se manifestou nas redes sociais contra a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, por dois homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefourno bairro Passo D’Areia, na zona norte de Porto Alegre, na noite de quinta, 19. Isso na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta, 20.

“O Dia da Consciência Negra é o dia da consciência humana que os racistas não tem e por isso querem extingui-lo, mas não conseguirão. A chama da liberdade acesa por Dandara e Zumbi dos Palmares nunca vai se apagar”, diz a ex-presidenciável no Twitter.

A chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor, diz que os dois homens gravados nas agressões responderão a homicídio triplamente qualificado. “Por asfixia, por impossibilidade de resistência da vítima. As imagens são muito chocantes”, comentou. Ela também se refere ao caso como de racismo. “A Polícia Civil hoje dá uma resposta a essa intolerância que aconteceu ontem.”