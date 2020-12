Marina diz que Crivella ‘cometeu os mesmos crimes que tanto criticou’

A ex-senadora Marina Silva usou o Twitter nesta terça-feira, 22, para comentar a prisão por corrupção do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos). Ele foi detido em casa, nesta manhã, por agentes da Polícia Civil e do Ministério Público Federal.

Segundo ela, as investigações indicam que o prefeito “cometeu os mesmos crimes que tanto criticou”. Como você leu no BRP, o combate à corrupção foi um dos principais eixos do discurso que fortaleceu a crescimento da direita mais conservadora na política brasileira, que elegeu nomes como o de Crivella e do presidente Jair Bolsonaro.

“Assim como outros políticos e empresários que foram presos por envolvimento em escândalos de corrupção, o prefeito Crivella também tinha a expectativa ou quase certeza da impunidade. Como apontado pelas investigações em curso, cometeu os mesmos crimes que tanto criticou”, escreveu.