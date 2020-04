Marina diz que decisão de Moraes é ‘vacina contra motivação suspeita’

A ex-senadora Marina Silva (Rede-AC) elogiou a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que suspendeu, na manhã desta quarta-feira, 29, a nomeação do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF.

Na avaliação de Marina, a medida “é uma vacina contra a motivação suspeita do presidente de promover uma obstrução institucional da Justiça, nomeando um amigo da família que poderia servir de informante pra atuar a seu favor”, opinou no Twitter.

A indicação de Ramagem vem sendo questionada por conta da proximidade do delegado com a família Bolsonaro, em especial com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).