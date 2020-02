Marina: ‘É óbvio que a Amazônia é nossa’

Marcelo de Moraes

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou o que classificou como “visão tosca” de Jair Bolsonaro em relação à Amazônia. Ela reclama das declarações recentes do presidente contra novas demarcações de terras indígenas e protestou contra o conteúdo da MP da Regularização Fundiária que o governo tenta aprovar no Congresso. Em postagem nas suas redes sociais, Marina fez uso da defesa seguida que Bolsonaro tem feito a respeito da soberania brasileira sobre a Amazônia pra cobrar melhor compreensão sobre a questão indígena.

“É óbvio que a Amazônia é nossa. O que não deveria ser nosso é a visão tosca de um presidente que se gaba de não ter demarcado nenhuma terra indígena, faz uma MP para regularizar áreas roubadas da União e tem a desfaçatez de dizer que ‘as reservas inviabilizam a Amazônia'”, escreveu Marina.