Marina: ‘Governo boicota e sabota mais do que ajuda’

Marina Silva criticou Jair Bolsonaro por insistir em minimizar o impacto da pandemia do coronavírus.

“Estamos próximos de 180 mil mortes ligadas à Covid-19, mas para o presidente o país vive um “finalzinho de pandemia”. Nada justifica sua mentira e tamanha desumanidade”, protestou.

“Os números registram o avanço da Covid-19 em quase todos os estados do país. As UTIs estão lotadas novamente. Os profissionais de saúde exaustos”, disse. E acrescentou: “Não temos uma definição clara sobre a vacinação. Cada ente federado está buscando a sua própria saída para proteger e imunizar as pessoas. O fato é que o governo boicota e sabota mais do que ajuda”.