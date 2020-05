Marina: ‘Governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso com Amazônia’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou duramente o governo pelo desmatamento registrado na Amazônia em abril. Segundo dados do Imazon, no mês passado, a Amazônia perdeu 529 km² de floresta, um aumento de 171% em comparação com abril do ano passado.

@O governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a Amazônia e o meio ambiente. O tamanho do seu desprezo está estampado no aumento revoltante do desmatamento da maior floresta tropical do mundo”, critica Marina.

“Não basta um “conselho” da Amazônia, se não houver ação efetiva para combater os crimes ambientais na região. O governo precisa parar de fragilizar a fiscalização e suas reiteradas tentativas de alterar a legislação para proteger os criminosos”, acrescentou a ex-senadora.

“A situação é trágica e repulsiva. Não podemos permitir que a insensatez continue governando impunemente nosso País”, concluiu.