Marina: ‘Governo coloca forca no pescoço da agricultura’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva está preocupada com a agropecuária brasileira. Ligada às questões ambientais, ela destacou que sete fundos europeus estão ameaçando retirar seus investimentos de setores brasileiros devido ao desmatamento da Amazônia. “O governo está a cada dia colocando uma forca no pescoço da agricultura brasileira, ao abandonar os planos e estratégias que comprovadamente previnem e combatem o desmatamento no Brasil”, afirmou.

“Cabe agora ao setor tomar a iniciativa de pôr em curso uma agenda efetiva de esforços para implementar o programa Agricultura de Baixo Carbono e a certificação de nossos produtos, onde a responsabilidade social e ambiental passe a ser a marca de nosso produção agropecuária.”