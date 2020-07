Marina: ‘Governo está querendo impor uma falsa escolha de Sophia’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou nesta terça-feira, 21, a proposta do governo para o Fundeb que propõe repassar 5% da contribuição da União como parte do plano Renda Brasil. “O governo está querendo impor ao Congresso uma falsa escolha de Sophia. De última hora, depois de mais de dois anos de debate, propõe tirar recursos do Fundeb. Essa escolha é perversa porque existe alternativa”, escreveu nas redes sociais.

Desde ontem o governo tem tentado negociar a inclusão da medida no relatório do Fundeb que deve ser pautado nesta terça no plenário da Câmara. “Retirar recursos do Fundeb é uma perversão contra a educação de mais de 43 milhões de crianças. O governo deveria compreender que educação e políticas de assistência social precisam caminhar de maneira articulada”, afirmou Marina. “O Fundeb é responsável por 63% do financiamento da educação básica e não pode correr o risco de ficar sem dinheiro em 2021 como defende o governo. A educação é uma prioridade estratégica para o Brasil.” O fundo atual vence neste ano e depende da aprovação da proposta para ter continuidade.