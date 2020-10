Marina Helou lança site para eleitor mandar propostas de governo

A candidata da Rede à Prefeitura de São Paulo, Marina Helou, lançou um site para receber dos eleitores propostas de governo até o dia 26 deste mês por meio de um cadastro. Segundo a deputada estadual, a equipe do programa vai avaliar cada um dos comentários e incorporar as recomendações que sejam compatíveis com as propostas da candidata.

Para Marina, que defende o combate à desigualdade social em sua campanha, a ferramenta é “extremamente importante”. “Precisamos trazer a população para o centro do debate político de forma mais ativa. Só assim poderemos transformar São Paulo e entender as necessidades de cada região”, diz a candidata.

Marina é deputada estadual, administradora pública, formada pela EAESP-FGV (Fundação Getúlio Vargas) e especialista em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral/Cambridge University. Trabalhou na Natura, onde foi responsável pela criação da área de diversidade. Fundadora da Rede Empresarial de Inclusão Social e do movimento Vote Nelas. Faz parte dos movimentos RenovaBR, RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade) e Ocupa Política. Tem 33 anos e mãe de um casal.