Marina Helou sobre Anhangabaú: ‘100 milhões que inundaram na primeira chuva’⁣

A candidata à prefeitura de São Paulo pela Rede, Marina Helou, aproveitou as chuvas na capital paulista desta sexta-feira, 9, para chamar a atenção a uma das obras mais questionadas da gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB): o Novo Anhangabaú. “Projeto da Prefeitura de SP que virou o espelho d’água mais caro da cidade. Investimento que poderia ter sido utilizado para projetos de arborização que auxiliariam na permeabilidade do solo. Dinheiro no ralo!⁣”, escreveu nas redes sociais.

O projeto que ainda não foi concluído de reforma do Vale do Anhangabaú, região histórica do centro da cidade, tem sido um dos calcanhares de aquiles de Covas na campanha à reeleição. Candidatos questionaram o prefeito pela obra inacabada que inclui uma fonte de R$ 93 milhões durante o debate entre os concorrentes pela vaga do prefeito. Covas respondeu que a reforma tem o objetivo de “retomar o Anhangabaú como grande espaço de eventos na cidade”, antes de uma defesa da necessidade de espaços para economia criativa e ocupação aos finais de semana e período noturno.