Marina: ‘Não temos o que comemorar’

A ex-senadora Marina Silva (Rede) lamentou que o Brasil passe por mais um Dia Mundial do Meio Ambiente sem ter o que celebrar. E criticou a política ambiental do governo Bolsonaro.

“Não temos o que comemorar por parte do governo brasileiro neste Dia Mundial do Meio Ambiente. Aliás, já faz um bom tempo que não temos o que comemorar. No lugar de retrocessos, temos um desmonte. Uma política de terra arrasada em relação à governança ambiental dos últimos 30 anos”, escreveu a ex-ministra do Meio Ambiente nas suas redes sociais.