Marina ‘pede a Deus’ que Bolsonaro se recupere com ‘a ajuda da medicina’

A ex-candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva, usou o Twitter nesta quarta-feira, 8, para desejar que o presidente Jair Bolsonaro, que ontem foi diagnosticado com covid-19, possa se recuperar prontamente, “com a adequada ajuda da medicina”. Ela aproveitou para criticar a publicização que Bolsonaro vem fazendo da hidroxicloroquina.

Marina também disse esperar que Bolsonaro “mude sua postura de insensibilidade e insensatez em relação à pandemia no Brasil”. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o País registra um total 1.668.589 casos confirmados e 66.741 óbitos pela covid-19

Antes mesmo da confirmação de que estava com a doença, o presidente já começou a se tratar com a hidroxicloroquina. O medicamento não tem eficácia comprovada cientificamente e, recentemente, deixou de fazer parte da lista de drogas testadas pela Organiza’ão Mundial da Saúde (OMS) no combate à covid-19.

“Posar de garoto-propaganda de um remédio que não tem eficácia comprovada e dizer que não há risco para determinados segmentos da sociedade não condizem com o grau de responsabilidade que deveria orientar a atuação do ocupante do mais alto posto da República”, escreveu.